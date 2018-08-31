В парке «Зарядье» покажут выставку картин из Третьяковской галереи

СЕГОДНЯ 13:09 2018-08-31T13:09:53+03:00

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С 6 сентября по 6 декабря этого года в выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» пройдет выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Государственной Третьяковской галереи».

Экспозицию посвятили русской пейзажной живописи XIX - XX веков. Зрители увидят 55 картин 36 отечественных художников разных направлений из собрания Третьяковской галереи. Среди них - редко выставлявшиеся произведения известных отечественных живописцев Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Перова, Константина Юона, а также работы художников ХХ века.

- Выставка построена по разделам, объединяющим картины по тематическому и отчасти хронологическому принципу, - рассказали в парке «Зарядье». - Осмотр начнется с раздела «Столица», посвященного видам Москвы в работах Гриценко, Алексеева и Саврасова. В разделе «Исследуя страну» зритель увидит картины и хорошо знакомых художников таких, как Остроухов, Левитан, Коровин и менее известных мастеров - Лагода-Шишкиной, Ярцева. Дальние путешествия - суровый Север, романтические скалы Крыма, мощь сибирских рек стали новыми источниками вдохновения для художников.

В разделе «Традиция и сказки» можно полюбоваться пейзажами-сказками в работах Кустодиева, Юона, Анненкова и Гончаровой. Картина «Купола и ласточки» (1921) Константина Юона украсит пригласительный билет и каталог выставки.

Цена билета: зрители от 18 лет - 300 рублей, от 7 до 18 лет и студенты - 150 рублей. Для льготников: студенты очной формы обучения - 150 рублей; пенсионеры, многодетные семьи, предъявители социальной карты москвича и другие льготники - 150 рублей; дети до 7 лет, дети-сироты, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп - бесплатно. При оплате билета кошельком карты «Тройка» (скидка 5% от стоимости базового билета) - 285 рублей.

Как добраться: ст. м. «Китай-город», «Площадь Революции», ул. Варварка, д. 6, стр. 1, павильон «Медиацентр».

Время работы павильонов: пн. - 14.00 - 21.00, вт. - вск. - 10.00 - 21.00.

Вход в парк свободный ежедневно, круглосуточно, со всех улиц вокруг парка.

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