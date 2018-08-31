2018-08-31T15:21:50+03:00
Общество

В московском метро появилась виртуальная библиотека

На станциях появились специальные QR-коды по которым можно скачать книги
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
В московском метро можно будет читать книгиВ московском метро можно будет читать книгиФото: Андрей РЯБЦЕВ
Изменить размер текста:

Пассажиры московского метро теперь могут читать книги во время поездки. Скачать их можно по специальным QR-кодам, которые можно найти на станциях подземки.

- Книги можно читать онлайн или скачать себе на гаджет. Библиотека будет доступна на сайте books.mosmetro.ru. Пока список книг не очень велик, около сотни наименований. Зато можно найти классиков мировой и русской литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, - рассказали «Росийской Газете» в пресс-службе московского метрополитена.

Самые первые таблички с кодами появились на станции «Рассказовка». Сама станция оформлена в «библиотечных» тонах, а стены стилизованы под стеллажи с книгами.

В планах городских властей расширить действующее московское метро. 30 августа мэр Сергей Собянин запускает движение на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На отрезке длиной более 14 километров находятся 7 станций - «Мичуринский проспект» (первая вслед за действующей станцией «Раменки»), «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Одновременный запуск сразу семи станций подземки происходит в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Велоночь» в Москве: какие дороги перекроют
В парке в пойме реки Битца появится амфитеатр со сценой
Собянин: «Метро в Некрасовке откроется через несколько месяцев»
Через МЦК построят четыре пешеходных перехода
В парке «Зарядье» покажут выставку картин из Третьяковской галереи
Лось сбил мотоциклиста на Щелковском шоссе
В клиниках Москвы в сентябре пройдут дни открытых дверей
Классные руководители в школах Москвы получат ежемесячную доплату
Более 1,2 тысяч спасателей обеспечат безопасность на День знаний в Подмосковье
В центре Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку
Самым благоустроенным в Москве стал Центральный округ
В центре Москвы археологи нашли древнюю фарфоровую игрушку
Накануне учебного года в детских поликлиниках выдают справки для школы и детсада
Ко Дню знаний в Москве появится 350 тематических плакатов
В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге