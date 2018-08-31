В московском метро появилась виртуальная библиотека

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-31T15:21:50+03:00

В московском метро можно будет читать книги Фото: Андрей РЯБЦЕВ

На станциях появились специальные QR-коды по которым можно скачать книги

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Пассажиры московского метро теперь могут читать книги во время поездки. Скачать их можно по специальным QR-кодам, которые можно найти на станциях подземки.

- Книги можно читать онлайн или скачать себе на гаджет. Библиотека будет доступна на сайте books.mosmetro.ru. Пока список книг не очень велик, около сотни наименований. Зато можно найти классиков мировой и русской литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, - рассказали «Росийской Газете» в пресс-службе московского метрополитена.

Самые первые таблички с кодами появились на станции «Рассказовка». Сама станция оформлена в «библиотечных» тонах, а стены стилизованы под стеллажи с книгами.

В планах городских властей расширить действующее московское метро. 30 августа мэр Сергей Собянин запускает движение на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На отрезке длиной более 14 километров находятся 7 станций - «Мичуринский проспект» (первая вслед за действующей станцией «Раменки»), «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Одновременный запуск сразу семи станций подземки происходит в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.