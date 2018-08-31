Собянин: «Метро в Некрасовке откроется через несколько месяцев»

СЕГОДНЯ 15:59 2018-08-31T16:01:57+03:00

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Сегодня, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Некрасовской линии метро - от станции «Косино» до станции «Некрасовка».

- Сегодня мы проводим технический пуск первого участка новой Некрасовской линии метро, - сказал Сергей Собянин. - Ветка длиной почти 19 километров соединит Некрасовку и другие районы юго-востока с Большой кольцевой линией метро. Открытие этой линии сделает город ближе для 800 тысяч человек. Первые поезда от Некрасовки до Косино пойдут уже через несколько месяцев.

Некрасовская (проектное название Кожуховская. - Прим. авт.) линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта, далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

- Некрасовская линия метро стала одной из самых протяженных строящихся линий в столице, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Линия обеспечит качественным транспортным обслуживанием районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский и значительно улучшит дорожную ситуацию на юго-востоке Москвы.

По его словам, участок розовой линии метро от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» выйдет за пределы МКАД на 7 км, включив в единую транспортную сеть удаленные районы Москвы, а также улучшив транспортную доступность и в ряде подмосковных районов.

После полного запуска Некрасовская линия разгрузит действующую Таганско-Краснопресненскую ветку, которая сегодня перегружена, особенно, в часы «пик». Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл семь новых станций на желтой ветке метро - от "Раменок" до "Рассказовки".

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