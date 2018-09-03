Москвичи совершили более 90 тысяч поездок на городских электросамокатах

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-03T12:28:56+03:00

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Более 90 тысяч поездок на городских электросамокатах совершили москвичи и гости столицы с начала работы пунктов проката. Новая городская услуга стала доступна в мае текущего года.

"Электросамокаты – новый для Москвы вид транспорта. Он быстрый и экологичный, его удобно использовать для коротких поездок по городу. Прокат становится все более популярным у горожан: они берут электросамокат, чтобы добраться от дома до станции метро и до работы", - рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что по мере роста популярности этого вида транспорта, в городе растет и количество операторов, которые открывают точки проката электросамокатов. На сегодняшний день в Москве работают три крупных оператора, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал mos.ru.