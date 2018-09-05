Салют в честь Дня города запустят с 30 площадок в Москве
В Москве салют в честь Дня города запустят с 30 площадок. Праздничные мероприятия пройдут в столице в ближайшие выходные, а фейерверк будет запущен вечером в субботу, 8 сентября.
Организаторы события отмечают, что вспышки разноцветных салютов сопроводят музыкой – популярными динамичными песнями.
Сообщается, что в центре фейерверки можно будет посмотреть в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и саду имени Баумана, в парках "Красная Пресня" и "Таганский". Кроме того запуск произведут у основания Большого Москворецкого моста и с баржи напротив стадиона в "Лужниках", пишет РИАМО.
В целом, салюты будут запущены в каждом круге столицы, поэтому все желающие смогут полюбоваться праздничным зрелищем в ближайшем парке, а не ехать для этого в центр города.
Добавим, что в ближайшие выходные также будут организованы различные развлекательные мероприятия, в городе установят аттракционы и концертные площадки, пишет ФАН.