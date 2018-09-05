Салют в честь Дня города запустят с 30 площадок в Москве

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-05T12:53:38+03:00

В честь Дня города в Москве запустят фейерверки с 30 площадок Фото: Андрей КОПАЛОВ

Фейерверки можно будет посмотреть во всех округах столицы

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В Москве салют в честь Дня города запустят с 30 площадок. Праздничные мероприятия пройдут в столице в ближайшие выходные, а фейерверк будет запущен вечером в субботу, 8 сентября.

Организаторы события отмечают, что вспышки разноцветных салютов сопроводят музыкой – популярными динамичными песнями.

Сообщается, что в центре фейерверки можно будет посмотреть в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и саду имени Баумана, в парках "Красная Пресня" и "Таганский". Кроме того запуск произведут у основания Большого Москворецкого моста и с баржи напротив стадиона в "Лужниках", пишет РИАМО.

В целом, салюты будут запущены в каждом круге столицы, поэтому все желающие смогут полюбоваться праздничным зрелищем в ближайшем парке, а не ехать для этого в центр города.

Добавим, что в ближайшие выходные также будут организованы различные развлекательные мероприятия, в городе установят аттракционы и концертные площадки, пишет ФАН.