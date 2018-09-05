На Большой кольцевой линии метро построили тоннель от «Авиамоторной» до «Нижегородской»

5 Сент. 12:54 2018-09-05T12:55:09+03:00

Маршрут длиной более километра прошел под магистралями и железной дорогой

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На северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Авиамоторная» до станции «Нижегородская». Об этом сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки. - Прим. авт.) Марс Газизуллин.

- Это достаточно сложный участок, - сказал Марс Газизуллин. - Трасса тоннеля длиной более 1 километра прошла под развитой промышленной и транспортной инфраструктурой Нижегородского района, а также под путями Горьковского направления Московской железной дороги.

Тоннель строили при помощи 6-метрового тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Ольга» в сложных гидрогеологических условиях на глубине 24 метра. Как сообщили в «Мосинжпроекте», в сечении тоннеля попадались смешанные и обводненные грунты - суглинки, супеси, разрушенные известняки. После демонтажа ТПМК в тоннеле начнется устройство жесткого основания, верхнего строения пути, монтаж металлоконструкций для прокладки коммуникаций.

Напомним, станция «Нижегородская» станет общей сразу для двух линий столичного метро - Некрасовской (бывшая Кожуховская) и Большой кольцевой линии. Внутри построят две островные платформы, между которыми пройдут пути «розовой» линии, а по бокам от платформ - пути БКЛ. Станция включена во второй пусковой участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской», который планируется открыть в 2019 году. Технический пуск первого участка мэр Москвы Сергей Собянин провел 31 августа этого года.

На базе объединенной станции «Нижегородская» строится крупнейший транспортный хаб Москвы - «Рязанская». «Кроме метро, в нем соединятся пассажиропотоки МЦК, железнодорожного сообщения, в том числе, планируемых МЦД и скоростной магистрали Москва-Казань, а также наземного городского пассажирского транспорта, – рассказал первый заместитель генерального директора «Мосинжпроект» Альберт Суниев. - Кроме того, к ТПУ обустроят подъезд с проектируемой сейчас Юго-Восточной хорды».

По предварительным оценкам, пассажиропоток ТПУ «Рязанская» превысит 300 тысяч человек в сутки. Пересадку можно будет сделать на подземном уровне. В транспортном узле также появится торговля, офисы и жилье.

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