2018-09-05T13:15:56+03:00
Москва

Сиреневый сад в «Сокольниках» стилизуют под дворцовый парк XVIII века

Здесь установят арки, беседки и фонтаны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В "Сокольниках" благоустроят Сиреневый садВ "Сокольниках" благоустроят Сиреневый сад
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В московском парке «Сокольники» в следующем году планируется провести благоустройство Сиреневого сада. Здесь заменят фонари и скамейки, обновят дорожное покрытие.

В целом, сад планируется стилизовать под дворцовый парк XVIII века. Зеленый уголок с большой коллекцией сирени обустроят в стиле классицизм, который был популярен при правлении Екатерины II. Здесь установят стилизованные арки, беседки и фонтаны.

По саду разместят 12 декоративных белых арок. Планируется установить четыре перголы с качелями и восемь питьевых фонтанчиков. Необычным украшением станут две арки с падающими струями воды, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Отмечается, что кроме имеющейся коллекции цветущих деревьев здесь планируется высадить еще 40 кустов сирени, 12 хвойных деревьев и несколько сотен невысоких кустарников.

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