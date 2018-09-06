В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-06T13:38:17+03:00

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На Лужнецкой набережной около входа на Фестивальную площадь завершилась реставрация аллегорических скульптур «Вода» (другие названия - «Дары воды», «Море») и «Земля» («Дары земли»), созданных по проекту советского архитектора народного художника СССР Веры Мухиной. Знаменитый советский скульптор разработала эскизы монументов. Однако монументы были созданы уже после смерти Мухиной ее учениками - скульпторами Ниной Зеленской и Зинаидой Ивановой, а также архитектором Игорем Рожиным в 1957 году. Фигуры установили в спорткомплексе «Лужники» только в середине 1960-х годов.

Скульптурная композиция «Земля» изображает сидящую обнаженную девушку, которая в правой руке держит наклоненную вперед корзину с фруктами, а в левой - плод. Напротив стоит монумент «Вода» в виде обнаженного юноши, который силой удерживает большого сома правой рукой за плавник, а левой - за хвост. Скульптуры отлиты из сплава из цинка, алюминия и меди, а их постаменты выполнены из гранитных блоков темно-серого цвета.

- В последний раз комплексная реставрация скульптур проводилась в 2010 году, - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - За прошедшие восемь лет на поверхности металла появились дефекты - трещины, деформации и даже разрывы, то есть скульптуры находились в очень плачевном состоянии. Дело в том, что цинковый сплав, из которого выполнены монументы, довольно хрупкий и поэтому крайне редко используется в произведениях монументальной скульптуры. К тому же скульптурные композиции постоянно находятся на открытом воздухе, а значит, сильно подвержены природному воздействию. Для того чтобы сохранить эти памятники в надлежащем состоянии, надо постоянно проводить поддерживающие восстановительные работы.

Аллегорические скульптуры «Земля» и «Вода» признаны объектами культурного наследия федерального значения. Реставрация проводилась по согласованному с Департаментом культурного наследия проекту и под контролем специалистов ведомства. Все работы продолжались около четырех месяцев прямо на Лужнецкой набережной. Специалисты усилили каркас скульптур, а разрывы, трещины и деформации на металле устранили. Кроме того, реставраторы восстановили утраченные элементы скульптурных композиций. Фундамент, на котором держатся гранитные блоки постаментов, укрепили. Сами каменные блоки сначала очистили от загрязнений, затем заполнили межблочные швы специальными составами, а также заделали сколы и трещины на поверхности камня. Затем скульптуры и постаменты покрыли защитным слоем.

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