В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»

7 Сент. 23:24 2018-09-07T23:24:00+03:00

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С 9 по 11 сентября в столице Департамент здравоохранения Москвы проведет бесплатные акции к всероссийскому дню трезвости. Его отмечают ежегодно 11 сентября.

В воскресенье, ‪9 сентября, с 12.00 до 18.00 в парке «Сокольники» пройдет информационно-просветительская акция «Москва - трезвый город!».

- Все желающие смогут получить консультации по лечению и профилактике алкогольной зависимости, рекомендации, как сохранить и укрепить здоровье, - рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Участники акции смогут пройти тестирование на наркотики и психотропные вещества, определить уровень монооксида углерода (угарного газа) в организме курильщиков, а также пройти медико-генетическое исследование, психологические тренинги на развитие внутренних ресурсов личности. Для детей и подростков устроят викторины и конкурсы. Победители получат призы. В акции участвуют руководители медицинских центров, врачи психиатры-наркологи, медицинские психологи.

В парке «Сокольники» весь день будут работать тематические площадки:

- «Здоровый образ жизни = спорт» - с 12.00 по 15.45 посетители смогут участвовать в марафоне здоровья «Спорт ради жизни», спортивных эстафетах и в танцевальном флешмобе «Москва - город здоровья!» В 15.30 состоится торжественное награждение победителей марафона, танцевального флешмоба, конкурсов;

- «Здоровье» с 12.00 по 18.00 в шатрах здоровья можно будет получить консультации врачей по вопросам алкоголизма, наркомании, табакокурения и здорового образа жизни;

- «Свободный диалог» ‪с 14.00 до 15.00 все желающие смогут задать вопросы и поучаствовать в дискуссии с главным психиатром-наркологом Департамента здравоохранения Москвы Евгением Брюном, общественниками и представителями социальных учреждений;

- «Мегаполис» - на пьедестале «Белой книги» желающие могут оставить свои предложения по здоровому образу жизни и профилактике социально-значимых болезней.

Во время акции во всех центрах здоровья во взрослых поликлиниках и в филиалах Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы ‪11 сентября с 10.00 до 15.00 пройдут дни открытых дверей и профилактические Школы здоровья для населения.

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