2018-09-10T12:20:39+03:00
Московская жизнь

Линию метро до Внуково достроят в 2022 году

На новом участке разместят две станции
Светлана ВОЛКОВА
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В 2019 году могут утвердить проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Об этом сообщил сегодня, 10 сентября, руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Длина нового участка - 5,2 километра. На нем разместят две станции - «Пыхтино», «Внуково». Строительство нового участка планируется завершить в 2022 году. Калининско-Солнцевскую линию метро продлят от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль Центральной улицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, у которого появится «собственное» метро», - сказал Андрей Бочкарев.

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