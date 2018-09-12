2018-09-12T13:20:16+03:00
Общество

В московском метро поступят в продажу карты «Тройка» с трансформерами

Всего будет выпущено 2000 экземпляров тематических карт
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Карты будут стоить, как и обычныеКарты будут стоить, как и обычные
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Новая карта «Тройка» поступит в продажу 13 сентября. В это раз дизайн в виде героев-трансформеров — он ориентирован на дошкольников, школьников и студентов, поклонников многочисленных комиксов и мультфильмов про этих героев. Карты выпущены в честь 70-летия научно-исследовательского института ГБУ «МосТрансПроект».

- В честь 70-летия института мы решили выпустить карты с двумя дизайнами: с изображением проекта организации дорожного движения участка Варшавского шоссе и «детский» вариант с изображением трансформеров, которые превращаются в автобус, трамвай и поезд метро, — рассказал директор института Александр Поляков.

Карты будут стоить, как и обычные (с лошадками), 50 рублей. Всего их выпустили 2000 экземпляров - по 1000 каждого дизайна. Карт по меркам Москвы — не так уж и много, поэтому коллекционеры уже готовы «штурмовать» кассы. Чтобы успеть купить — лучше не откладывать покупку. Как правило, необычные «Тройки» разлетаются за несколько часов.

- Проездной с эксклюзивным дизайном можно будет приобрести с 13 сентября в кассах метро на Кольцевой линии и на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии, - сказали в столичном метро.

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