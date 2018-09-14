2018-09-14T13:41:28+03:00
Звезды

В Москве построят филиал музея «Эрмитаж»

Создание отделения питерского храма изобразительных искусств начнется в 2019 году на территории бывшей промзоны ЗИЛ
Дарья ТАРАСЕНКО
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Проект здания филиала музея "Эрмитаж". Фото: mos.ruПроект здания филиала музея "Эрмитаж". Фото: mos.ru
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Реализация масштабного проекта по строительству филиала «Эрмитажа» начнется в Москве уже в 2019 году. Помимо самого многоэтажного здания с художественной продукцией будет входная зона с гардеробами, лекториями, образовательный центр, а также магазины и кафе. Музей будет находиться в квартале «ЗИЛАРТ» между «Парком искусств» и «бульваром русского авангарда», передает агентство «Москва» со ссылкой на управляющего «ЛСР. Недвижимость – Москва» Ивана Романова.

Известно, что сейчас специалисты завершают проектирование будущего грандиозного московского музея. Планируется, что здание откроется не ранее, чем через три-четыре года.

Кстати, проект входит в часть крупной программы «Эрмитаж 20/21», в рамках которого множество российских музеев будут открывать свои филиалы в разных городах по всему миру. В основном экспозиции будут посвящены современному искусству.

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