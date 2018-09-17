Во Дворце водных видов спорта в Лужниках завершается монтаж кровли

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-17T15:07:31+03:00

Конструкцию-трансформер можно будет менять в зависимости от времени года

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До конца октября завершится монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках». Напомним, проект бассейна выбран на архитектурно-градостроительном конкурсе. Его провели четыре года назад по инициативе Москомархитектуры и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. После реконструкции бассейна под одной крышей будут работать профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых, аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Комплекс смогут посещать до 10 тысяч человек в день.

- Важной частью нового комплекса станет крыша-трансформер, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Летом ее можно будет раздвигать с помощью специального механизма. Площадь кровли составит 7 тысяч квадратных метров – монтаж панелей из поликарбоната уже практически завершен. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, Дворец водных видов спорта сдадут в 2020 году.

Поликарбонатная крыша позволит сохранить естественное освещение в здании и защитит от ветра, жары, снега и дождей. Для необычной конструкции подобрали стойкие к агрессивной среде материалы, а также антивандальные, не скользящие, полностью безопасные. В проекте используются материалы как российских, так и зарубежных производителей.

Фасады украшены в песочных оттенках, с оригинальными кругами на стенах, напоминающими об Олимпийских играх. Около входов в здание проставят арт-конструкции и отреставрированный исторический барельеф. «Олимпийские» кольца увидим не только на фасадах здания, но и на светильниках, ограждениях, центральной композиции фонтана. Дворец водных видов спорта будет разделен на две основные зоны - развлекательную и спортивную.

«Главный бассейн полностью соответствует олимпийскому стандарту 50х22 метра. Аскетичный дизайн здесь сделан осознанно, чтобы подчеркнуть спортивную составляющую, так как профессиональные спортсмены и любители активного отдыха находятся в совершенно разных эмоциональных состояниях. Зона аквапарка наоборот, очень яркая и насыщенная, в стилистике пляжных видов спорта - волейбола, серфинга, фрисби и так далее», - пояснил Сергей Кузнецов.

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