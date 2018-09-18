2018-09-18T12:22:22+03:00
Москва

ВДНХ летом посетили более 12 млн человек

На территории комплекса прошли концерты, фестивали и образовательные программы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ВДНХ летом посетили более 12 млн человекВДНХ летом посетили более 12 млн человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве на ВДНХ завершился летний сезон. За три теплых месяца территорию выставочного комплекса посетили более двенадцать миллионов человек. Гости смогли посетить более 100 концертов и фестивалей. Кроме того москвичам и туристам были представлены 14 музейных экспозиций и 140 мероприятий Летней образовательной программы.

При этом отмечается, что на территории ВДНХ в этом году завершилась реставрация 14 фонтанов, в частности, на территории комплекса вновь можно полюбоваться знаменитым фонтаном «Золотой колос».

«Прошедший летний сезон был очень важным и ответственным для ВДНХ. Реализуя действительно беспрецедентный проект по восстановлению исторических объектов и их приспособлению к современному использованию, мы не забываем о том, что выставка остается популярнейшей семейной площадкой для отдыха и прогулок, занятий спортом, культурного и образовательного досуга», - цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

В частности, наплыв гостей наблюдался во время празднования 871-летия Москвы, а также в дни масштабных спортивных мероприятий, пишет ФАН.

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