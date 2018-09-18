В Москве пройдут Дни Калужской области

18 Сент. 16:16 2018-09-18T16:16:41+03:00

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Два дня, 20 и 21 сентября, в Москве будут проходить Дни Калужской области. Для участников подготовили деловую и культурную программу. В четверг, 20 сентября, в 10.00 на Никитском бульваре состоится открытие фотовыставки туристических мест Калужской области. Затем в Московской городской Думе пройдет встреча депутатов Законодательного Собрания Калужской области со столичными коллегами. После этого официальные делегации от Москвы и Калужской области возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Все желающие смогут побывать на выставке-ярмарке калужских товаров на Нахимовском проспекте, 51/21. Здесь можно будет купить товары фермерских хозяйств Калужской области, работы народных мастеров и умельцев, а также послушать концерт. В деловой программе Дней Калужской области в Москве - подписание отраслевых соглашений в сфере образования, культуры и спорта между Москвой и Калужской областью.

Помимо этого, в Торгово-промышленной палате России состоится презентация экономического и промышленного потенциала Калужской области. Напомним, сегодня регион входит в число лидеров по величине товарооборота со столицей - в 2016 году он составил 151,3 миллиарда рублей. Участники Дней также проведут деловые встречи и «круглые столы» по темам здравоохранения, спорта и туризма, образования, труда и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства.

- Москва и Калужская область - очень близкие по духу регионы, - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - Они граничат друг с другом, взаимно обогащаются в культурном и экономическом плане. Надеюсь, москвичам и гостям столицы понравится программа, подготовленная нашими калужскими друзьями.

Напомним, в июле этого года проводились Дни Москвы в Калужской области. Одним из самых ярких событий программы стала военно-историческая реконструкция, посвященная Стоянию на реке Угре.

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