В Москве установят 35 новых «говорящих» пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-19T13:20:45+03:00

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В столице до конца сентября появится 35 новых «говорящих» пешеходных перехода. Такое название они получили благодаря тому, что рядом с ними власти города приняли решение разместить напоминания для пешеходов о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах.

Отмечается, что рядом с переходами будут размещены текстовые сообщения, где будет описано, как правильно переходить дорогу. Кроме того, на тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам" и "Снимите наушники", передает сетевое издание m24.ru.

Граффити наносятся на асфальт несмываемой белой краской с помощью трафарета. Эта инициатива — совместный проект ГИБДД и ЦОДД. Как отмечают в ведомствах, москвичи часто в спешке перебегают дорогу, забывая о правилах безопасности. А нанесенные на дорогу напоминания позволят избежать ДТП, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.