2018-09-20T12:12:46+03:00
Происшествия

В Москве грабители с топорами украли из такси сумку с 60 тысячами долларов

Ася РОМАНЧУК
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В Москве грабители напали на машину такси с топорамиВ Москве грабители напали на машину такси с топорамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве грабители напали на такси. Четверо преступников, вооруженных топорами, разбили машину и украли из салона сумку с крупной суммой денег.

ЧП произошло на Перервинском бульваре, у дома №1. Четверо мужчин в медицинских масках подошли к автомобилю Hyundai Solaris и начали крушить машину топорами. Когда стекла разлетелись, нападавшие схватили из салона сумку, которая принадлежала пассажирам.

С добычей грабители скрылись на своем автомобиле. Таксист успел запомнить марку машины – это был Opel Vectra.

Прибывшим на вызов полицейским пассажиры признаются, что в сумке была крупная сумма денег. Добычей преступников стали 60 тысяч долларов и 400 тысяч рублей.

Кроме того, общий материальный ущерб составил около одного миллиона рублей, сообщает «Российская газета».

Сейчас в столице ведется поиск преступников. Приметы преступников запомнить не удалось, по словам очевидцев, все произошло слишком быстро.

Полицейские допускают, что преступники действовали по наводке.

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