В Москве отреставрируют Мостовую башню на Измайловском острове

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-21T12:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Мостовую башню на Измайловском острове отреставрируют. Здание, построенное в XVII веке, является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому специалисты так дрожат им.

Трехъярусную кирпичную башню возвели в 1671–1679 годах на территории родовой вотчины Романовых. Изначально она являлась частью арочного моста, который был надстроен над Серебряным (Измайловским) прудом. В настоящее время башня используется как музей, здесь открыта выставка «Московский изразец».

По словам и. о. главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в ходе реставрации башне вернут изначальный исторический облик.

«Специалисты укрепят фундамент здания, на фасадах восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы», - отметил эксперт.

Кроме того в ходе работ в башне восстановят деревянные окна и двери, а также проездные ворота. На втором и третьем ярусе башни изразцы приведут в порядок, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.