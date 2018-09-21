В музее-заповеднике «Измайлово» отреставрируют Мостовую башню

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-21T12:44:59+03:00

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В Мостовой башне на Измайловском острове в музее-заповеднике «Измайлово» проведут реставрацию. Кирпичное строение считается образцом московского зодчества последней трети XVII века. Башню построили в 1671 - 1679 годах. Сооружение являлось частью каменного моста через Измайловский пруд. По нему на остров въезжали со стороны Владимирской дороги (сейчас - шоссе Энтузиастов).

Измайловский остров - бывшая царская усадьба, родовая вотчина Романовых. Сейчас остров входит в Московский государственный объединенный музей-заповедник (территория «Измайлово») столичного Департамента культуры. За более чем трехсотлетнюю историю Мостовой башни ее использовали под разные нужды. В ней находилась военная богадельня, звонница Покровского собора, кооператив со складом, жилье, лаборатория слюдяной изоляции Всесоюзного электротехнического института. Сейчас в здании работает выставка «Московский изразец».

В свое время сооружение являлось частью каменного моста через Измайловский пруд. ФОТО mos.ru

- Архитектура Мостовой башни характерна для московского зодчества последней трети XVII века, - рассказал и. о. руководителя Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Здесь планируются масштабные реставрационные работы, которые вернут башне исторический облик. Специалисты укрепят фундамент здания, на фасадах восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы. В порядок приведут изразцы второго и третьего ярусов, по историческим аналогам восстановят деревянные окна, двери и проездные ворота. На гульбище, которое опоясывает второй ярус, демонтируют покрытие из бетонной плитки и вернут историческое лещадное покрытие - плоские дощечки из песчаника. Кроме того, специалисты приведут в порядок медную кровлю, а также воссоздадут по историческим документам и двуглавого орла, который прежде венчал башню.

Последняя комплексная реставрация сооружения проводилась в 1980-е годы. Сейчас сооружению вновь требуется реставрация. Мостовая башня признана объектом культурного наследия федерального значения. Проект реставрации согласован со специалистами ведомства. Все работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия.

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