Девушка погибла на станции метро "Улица Академика Янгеля"

22 Сент. 22:16 2018-09-22T22:16:13+03:00

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В московском метро погибла 22-летняя девушка. Она вечером 22 сентября находилась на станции "Улица Академика Янгеля". Девушка упала на жесткий путь под прибывающий поезд и скончалась от травм. Об этом "Комсомольской правде" сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

- Около 19.55 на станции метро "Улица Академика Янгеля" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 22-летняя москвичка упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую, - сказал Мышляев.

Полицейские незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Однако врачи по прибытию на место констатировали смерть. Предварительный диагноз - поездная травма несовместимая с жизнью.

Как рассказал Алексей Мышляев, полицейские на месте опросили очевидцев и машиниста электропоезда, все они подтвердили, что прыжок под поезд был совершен пассажиркой самостоятельно.

- В 19.59 для извлечения тела погибшей было снято напряжение. Через 12 минут тело погибшей извлекли и вновь подали напряжение, - говорит Мышляев. - По факту смерти проводится проверка. Заказан обзор видеонаблюдения. Информация о происшествии незамедлительно была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.