Полицейский автобус столкнулся с фурой на юге Москвы
На юге Москвы произошло ДТП в котором пострадало два сотрудника полиции. Автобус, в котором ехали полицейские, столкнулся с фурой.
Авария случилась рано утром на пересечении улицы Бехторова с Кавказским бульваром.
Сейчас на месте работают оперативные службы, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По предвариетльной информации, водиетль большегруза Scania врезался в полицейский ПАЗ.
В Москве два сотрудника полиции пострадали в ДТП с фурой.
В пресс-службе ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Уточнив, что пострадало два сотрудника, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту аварии проводится проверка, пишет газета "Известия".
Сайт kp.ru писал о конфликте, который произошел между двумя водителями в районе Восточном Дегунино в Москве. В восьмом часу вечера водитель "Шкоды" открыл стрельбу из травмата по мужчине, который находился на улице. Случилось всё на Дубнинской, возле 22-го дома - в обычном спальном районе. По предварительным данным, шофёр вышел из авто, у него завязался конфликт с прохожим, а потом возник и пистолет.