2018-09-25T08:21:34+03:00
Происшествия

Полицейский автобус столкнулся с фурой на юге Москвы

Авария произошла на пересечении улицы Бехтерова с Кавказским бульваром [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Полицейский автобус столкнулся с фурой в Москве. ФОТО: стоп-кадр с видеоПолицейский автобус столкнулся с фурой в Москве. ФОТО: стоп-кадр с видео
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На юге Москвы произошло ДТП в котором пострадало два сотрудника полиции. Автобус, в котором ехали полицейские, столкнулся с фурой.

Авария случилась рано утром на пересечении улицы Бехторова с Кавказским бульваром.

Сейчас на месте работают оперативные службы, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По предвариетльной информации, водиетль большегруза Scania врезался в полицейский ПАЗ.

В Москве два сотрудника полиции пострадали в ДТП с фурой.

В пресс-службе ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Уточнив, что пострадало два сотрудника, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, пишет газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о конфликте, который произошел между двумя водителями в районе Восточном Дегунино в Москве. В восьмом часу вечера водитель "Шкоды" открыл стрельбу из травмата по мужчине, который находился на улице. Случилось всё на Дубнинской, возле 22-го дома - в обычном спальном районе. По предварительным данным, шофёр вышел из авто, у него завязался конфликт с прохожим, а потом возник и пистолет.

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