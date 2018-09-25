Полицейский автобус столкнулся с фурой на юге Москвы

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-25T08:21:34+03:00

Полицейский автобус столкнулся с фурой в Москве. ФОТО: стоп-кадр с видео

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На юге Москвы произошло ДТП в котором пострадало два сотрудника полиции. Автобус, в котором ехали полицейские, столкнулся с фурой.

Авария случилась рано утром на пересечении улицы Бехторова с Кавказским бульваром.

Сейчас на месте работают оперативные службы, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По предвариетльной информации, водиетль большегруза Scania врезался в полицейский ПАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/670340" frameborder="0"></iframe> В Москве два сотрудника полиции пострадали в ДТП с фурой.

В пресс-службе ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Уточнив, что пострадало два сотрудника, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, пишет газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о конфликте, который произошел между двумя водителями в районе Восточном Дегунино в Москве. В восьмом часу вечера водитель "Шкоды" открыл стрельбу из травмата по мужчине, который находился на улице. Случилось всё на Дубнинской, возле 22-го дома - в обычном спальном районе. По предварительным данным, шофёр вышел из авто, у него завязался конфликт с прохожим, а потом возник и пистолет.