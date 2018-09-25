2018-09-25T11:51:08+03:00
Общество

Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье

В Подмосковье отопительный сезон начнется 28 сентября, а в Москве батареи станут теплыми уже сегодня, 25 сентября
Ася РОМАНЧУК
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Отопление в Москве включат уже 25 сентябряОтопление в Москве включат уже 25 сентябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Похолодание, которое пришло в столичный регион, приблизило отопительный сезон. Уже 28 сентября батареи в квартирах жителей Московской области станут теплыми.

Все котельные готовы к началу отопительного сезона. Осталось провести небольшие работы, которые должны быть завершены к указанному сроку.

Раньше всего батареи станут теплыми в школах, детских садах и больницах, а уже потом к системе будут подключены многоквартирные дома, сообщает телеканл "360".

Чиновники отчитались, что за время подготовки к зимнему сезону было приведено в порядок 45 котельных, а в 62 домах оборудованы индивидуальные тепловые пункты.

В Москве отопительный сезон начнется раньше. Уже сегодня, 25 сентября батареи в домах станут теплыми. Из-за низкой температуры на улице было решено пустить тепло раньше, чем обычно.

В мэрии отметили, что столица полностью готова к началу отопительного сезона. Были проверены 72,5 тысячи зданий, 18 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, тепловые и энергетические сети, сообщает сайт телеканала "Звезда".

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