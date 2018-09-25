2018-09-25T13:04:00+03:00
Москва

Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов

В столице вышли на работу 270 машин единой городской службы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве отказались от услуг частных эвакуаторовВ Москве отказались от услуг частных эвакуаторовФото: Евгения ГУСЕВА
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Москва полностью отказалась от услуг частных эвакуаторщиков. Начиная со вторника, 25 сентября, в городе будут работать только эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Гривняк.

«В АМПП действуют строгие регламенты и инструкции, которым обязаны следовать все сотрудники. Главное для нас – это высокая дисциплина и соблюдение техники безопасности. Водители должны быть уверены, что при эвакуации их машина будет в полной сохранности», - цитирует слова эксперта сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что благодаря покупке техники в собственность и отказу от частных эвакуаторов в городе увеличится количество рабочих мест. Кроме того повысится эффективность работы службы эвакуации.

Добавим, что всего на столичных улицах работают 270 городских эвакуаторов. Их водители аккуратно перевозят машины на штрафстоянки, соблюдая ПДД и профессиональные инструкции, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.

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