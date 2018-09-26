Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-26T14:01:53+03:00

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В подмосковном Жуковском сотрудники полиции обнаружили цех по нелегальному изготовлению бытовой химии и пресекли его работу. На незаконном производстве обнаружили фурнитуру для изготовления более 10 тысяч единиц поддельной продукции, в том числе средств личной гигиены.

Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что нелегальный цех находился на территории деревообрабатывающего завода в Жуковском.

«При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили линии по розливу моющих средств и фасовке стиральных порошков, а также фурнитуру для изготовления свыше 10 тысяч единиц контрафакта и около 2 тысяч единиц готовой фальсифицированной продукции под логотипами известных торговых марок с признаками подделки», – приводит слова эксперта РИАМО.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого в организации незаконной деятельности мужчину — 45-летнего жителя Люберец. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».