В Москве стало меньше долгостроев

СЕГОДНЯ 16:31 2018-09-26T16:51:07+03:00

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С января этого года из списка долгостроев в Москве вычеркнули 29 адресов, в том числе в третьем квартале - 11. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- В этом году 10 объектов были введены в эксплуатацию, 8 площадок освобождено от недостроенных сооружений, по 11 адресам выданы разрешения на строительство, - рассказал Сергей Левкин. - Сокращение списка адресов незавершенного строительства ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года. Для этого в Департаменте градостроительной политики создана оперативная рабочая группа.

По его словам, сдвинулось с мертвой точки строительство общественно-делового комплекса на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садово-Спасской улицей. «Несколько лет он «радовал» жителей и гостей центра столицы высоким забором и неудобным проходом для пешеходов, - добавил глава департамента. - Кроме того, достроят отель с подземной автостоянкой в Холодильном переулке, многофункциональный гаражный комплекс на 16-й Парковой улице и другие здания».

С 2011 года перечень долгостроя сократился с 710 адресов до 263. Его ежегодно обновляют и дополняют адресами с истекшими разрешениями на строительство от двух и более лет. Сейчас больше всего недостроев находится в Центральном округе столицы - 44, меньше всего в Зеленограде - 9 адресов.

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