Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-26T17:15:09+03:00

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Сегодня, 26 сентября, в Информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция, на которой Алексей Хрипун, руководитель столичного департамента здравоохранения, отметил, что московская «Скорая помощь» является самой оперативной в Европе. Более того, она признана и одной из самых быстрых в мире, сообщает информационное агентство «Москва».

- Время прибытия отряда «Скорой помощи» на ДТП составляет 7,8 минут, по экстренным вызовам-10,7 минут. В случаях подозрений на инфаркты и инсульты «скорая» прибывает на место в среднем за 10,8 и 10,9, соответственно,- прокомментировал Хрипун.

Ранее сайт kp.ru писал, что все бригады «Скорой помощи» в Москве оснащены современной техникой, которая подключена к системе ЕМИАС, позволяющая видеть врачам на пути к пациенту все данные о его здоровье. Более того, единовременно в Москве дежурит 1020 бригад «Скорой» разного профиля, что свидетельствует о высоком качестве обслуживания пациентов.