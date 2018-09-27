Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-27T14:14:02+03:00

Здесь можно будет бесплатно скачать электронную книгу на свой гаджет

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В рамках проекта «Книги в метро» еще на четырех станциях московской подземки появятся онлайн-библиотеки. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, новые станции подключат к мобильной библиотеке уже в середине октября.

Добавим, что в проекте будут участвовать станции "Пушкинская", "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".

«На этих станциях пассажиры смогут с помощью QR-кода бесплатно скачать книги на свое мобильное устройство или читать произведения онлайн», — приводит слова Ликсутова ФАН.

Напомним, проект в столичном метро запустили вместе с открытием станции «Рассказовка», дизайн которой напоминает библиотеку. Примечательно, что акция пользуется большой популярностью у пассажиров. Так, за четыре недели скачено уже более девяти тысяч книг, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.