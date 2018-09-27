2018-09-27T13:25:43+03:00
Московская жизнь

В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие

Стены сооружения почистят и обработают специальным составом
Светлана ВОЛКОВА
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Работы пройдут в три этапа по всей длине сооруженияРаботы пройдут в три этапа по всей длине сооруженияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники «Гормоста» начали восстановление огнезащитного покрытия в Лефортовском тоннеле.

- Работы пройдут в три этапа по всей длине сооружения - три километра, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

На первом этапе подготовят поверхность тоннеля. Для этого проведут пескоструйную очистку. На втором - восстановят бетонные поверхности тоннеля с помощью торкрет-установки. Эта специальная машина используется для набрызгивания бетонных смесей и жаростойкого бетона сухим путем.

Как объяснили в Комплексе городского хозяйства столицы, увлажнение доставляемого состава происходит только в момент его нанесения. Главное преимущество этой технологии - высокая скорость подачи материала из разбрызгивателя до 30 метров в секунду. Это обеспечивает безупречную трамбовку и, следовательно, высокую прочность напыленного бетона. Огнезащитный материал нанесут на третьем, последнем этапе работ. Для этого также используют особую торкрет-установку.

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