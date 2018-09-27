2018-09-27T14:01:24+03:00
Общество

В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа

В аэропорту завершается тестирование роботизированного склада
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В московском аэропорту "Домодедово" завершается тестирование роботизированного склада временного хранения багажаВ московском аэропорту "Домодедово" завершается тестирование роботизированного склада временного хранения багажаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для дополнительной сохранности багажа пассажиров и точности его доставки на рейс в аэропорту «Домодедово» будут работать роботы.

- В московском аэропорту "Домодедово" завершается тестирование роботизированного склада временного хранения багажа. Голландская компания Vanderlande впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту, - сообщила пресс-служба аэропорта.

Новый склад хранения багажа находится в новом сегменте терминала и представляет собой несколько 12-ти метровый стеллажей. Между ними по рельсам со скоростью 14 км/ч будут передвигаться шесть роботов. Они будут переносить поддоны с багажом, оснащенные микрочипами.

Роботам и за две минуты дадут нужную команду, и они доставят сумки к месту комплектации рейса.

Такое усовершенствованное программное обеспечение позволит контролировать все этапы перемещения багажа с момента ее сдачи до погрузки в самолет. Так как все сумки будут находиться в поддонах, риски повреждения багажа будут сведены к нулю.

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