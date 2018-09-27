2018-09-27T14:45:28+03:00
Происшествия

В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички

Трагедия произошла возле платформы «Радуга»
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье мужчина погиб под колесами электричкиВ Подмосковье мужчина погиб под колесами электричкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички. Инцидент произошел в Воскресенском районе около платформы «Радуга» Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сообщается, что поезд следовал из Орска в Москву. Возле одной из подмосковных станций машинист заметил переходящего железнодорожные пути мужчину, однако не успел остановить состав. В результате, пешеход попал под колеса электрички и получил несовместимые с жизнью травмы. Пострадавшему была оказана первая помощь, однако спасти его не удалось, мужчина погиб на месте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Железнодорожная платформа «Радуга» находится на Рязанском направлении Московской железной дороги в Воскресенском районе Московской области, передает сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Новой Москве появится еще одна линия метро
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды