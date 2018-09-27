В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-27T14:45:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички. Инцидент произошел в Воскресенском районе около платформы «Радуга» Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сообщается, что поезд следовал из Орска в Москву. Возле одной из подмосковных станций машинист заметил переходящего железнодорожные пути мужчину, однако не успел остановить состав. В результате, пешеход попал под колеса электрички и получил несовместимые с жизнью травмы. Пострадавшему была оказана первая помощь, однако спасти его не удалось, мужчина погиб на месте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Железнодорожная платформа «Радуга» находится на Рязанском направлении Московской железной дороги в Воскресенском районе Московской области, передает сайт «Свободная пресса».