2018-09-28T13:35:56+03:00
Происшествия

Человек погиб, двое ранены в подмосковном ДТП

Авария произошла на трассе в Домодедово
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковном ДТП погиб один человек, двое получили раненияВ подмосковном ДТП погиб один человек, двое получили раненияФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В городском округе Домодедово в результате аварии погиб один человек. В ДТП попали два автомобиля. Инцидент произошел утром в пятницу, 28 сентября, на трассе А-107. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 09:50 в городском округе Домодедово на 184 километре автодороги А-107 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и двое ранено», – приводит сообщение ведомства РИАМО.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в аварию попали грузовик и внедорожник. Кто из водителей нарушил правила, не уточняется. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выясняют причины и обстоятельства аварии.

Известно, что пострадавшие пассажиры были госпитализированы с места происшествия. В региональном министерстве напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также призвали быть внимательнее на дорога.

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