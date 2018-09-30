2018-09-30T12:45:31+03:00
Общество

В Москве поменялись маршруты автобусов с 30 сентября

Кроме этого, у рейсов появились дополнительные остановки и изменилось время отправления
Павел КЛОКОВ
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В «Мосгортрансе» сообщили об изменениях в работе некоторых автобусовВ «Мосгортрансе» сообщили об изменениях в работе некоторых автобусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В «Мосгортрансе» сообщили об изменениях в работе некоторых автобусов. Так с 30 сентября №№20 и 211 от Главной аллеи в Измайлове поворачивают на Московский проспект и следуют по 2-й улице Измайловского Зверинца к метро «Партизанская» (в обоих направлениях).

- Одновременно остановка «Измайловский парк» для автобусов №№7 и 131 по Московскому проспекту при движении к Главной аллее переносится на 35 метров вперед, - добавили на предприятии.

Дополнительная остановка появилась на маршрутах автобусов №688 и №733. Она называется «2-я Крылатская улица» (по дублеру Рублевского шоссе при следовании к метро «Кунцевская», между действующими остановками «Улица Крылатские Холмы» и «Рублевское шоссе, 24»).

Кроме этого, изменилось время работы маршрута автобуса №400т (16 мкр - станция метро «Тушинская»). Теперь первый рейс от 16 мкр отправляется в 4.40 (вместо 4.50), и в 5.45 от «Тушинской» (вместо 5.55).

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