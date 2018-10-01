Машина скорой помощи сбила пешехода в Москве

1 Окт. 12:19 2018-10-01T12:20:16+03:00

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На юго-востоке Москвы карета скорой помощи сбила пешехода. По предварительным данным, автомобиль двигался на вызов, включив при этом проблесковые огни. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по столице. В ведомстве добавили, что в аварии пострадала женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте и, по всей видимости, не заметила приближения автомобиля.

«В районе дома №7 по улице Вавилова произошел наезд кареты скорой помощи на пешехода. По предварительным данным, карета скорой помощи двигалась с использованием специальных сигналов, а пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте», - приводит слова представителя пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что в результате аварии пострадавшая получила незначительные травмы. На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить причины и обстоятельства происшествия, передает телеканал «360».