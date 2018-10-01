В Подмосковье ограбили коттедж бизнесмена-киношника - вынесли из дома больше 500 тысяч рублей

1 Окт. 13:40 2018-10-01T13:40:47+03:00

Связанный мужчина позже сумел позвать на помощь соседей. Те и позвонили в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожилого Алексея М. и его жену избили и связали

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В минувшие выходные неизвестные грабители совершили дерзкий налет на коттедж крупной московской компании. 67-летний Алексей М. с супругой живут в двухэтажном коттедже на окраине Королёва - на Госпитальной улице, за которой начинается большой лес. Вечером в субботу на территорию участка проникли посторонние. Предполагают, что неизвестные мужчины в масках перемахнули через забор и вошли в дом через незапертую дверь.

- Пострадавшие говорят, что преступников было трое, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Один из них был вооружен охотничьим ружьем. Владельца дома и его супругу избили и связали. Угрожая оружием, заставили сказать, где лежат ценности.

В итоге налетчики забрали наличные и ювелирные украшения на сумму около полумиллиона рублей. Участок они покинули уже через калитку, которую открыли изнутри. Связанный мужчина позже сумел позвать на помощь соседей. Те и позвонили в полицию.

- Точная сумма ущерба еще уточняется, преступников ищут, - коротко прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По словам нашего источника, подозревают, что к ограблению могут быть причастны кто-то из соседей или близких семьи.

По информации «КП», пострадавший пожилой мужчина возглавляет крупную московскую компанию, которая зарабатывает строительством декораций для кино (вплоть до бутафорских поселков) и сдачей в аренду редкого кинооборудования.