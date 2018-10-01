В Москве может появиться памятник Азнавуру

1 Окт. 17:12 2018-10-01T17:12:41+03:00

Шарль Азнавур умер 1 октября в своей квартире в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Монумент в честь французского шансонье может стать первым в российской столице, посвященным иностранному певцу

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В комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть предложение об увековечивании в Москве памяти французского шансониста Шарля Азнавура.

«Если в комиссию поступят предложения об увековечивании памяти Ш.Азнавура, мы их рассмотрим, поскольку мы по закону должны рассматривать все поступающие в комиссию предложения. Но лично для мня - это большой вопрос, потому что я не помню примеров увековечивания памяти иностранных певцов в Москве», - сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский Агентству городских новостей "Москва".

Напомним, Шарль Азнавур умер в ночь с воскресенья на понедельник, 1 октября в своей квартире в Париже. Певцу было 94 года.