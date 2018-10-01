В Подмосковье после аварии госпитализировали женщину

1 Окт. 17:34 2018-10-01T17:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье после столкновения двух машин госпитализировали женщину. ДТП произошло на 106-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону области. В результате происшествия серьезные травмы получила тридцатидевятилетняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа, владелица одного из автомобилей. Врачи диагностировали у женщины ушиб позвоночника и перелом костей таза.

«Произошло попутное столкновение «Тойоты» с грузовиком «Мерседес». В ДТП серьезно пострадала жительница ХМАО, владелица автомобиля Toyota. С переломом костей таза, ушибом позвоночника и рваными ранами правого плеча она была доставлена в Ступинскую ЦРКБ», - цитирует сообщение территориального управления «Мособлпожспаса» интернет издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия началась проверка. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства аварии, пишет РИАМО.