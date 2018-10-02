2018-10-02T14:13:47+03:00
Московская жизнь

Москвичи могут записать детей в группу продленного дня через интернет

Новая услуга появилась на сайте мэра Москвы mos.ru
Светлана ВОЛКОВА
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Теперь родители могут заполнить на сайте интерактивную форму и выбрать одну из групп, соответствующую классу обучения ребенкаТеперь родители могут заполнить на сайте интерактивную форму и выбрать одну из групп, соответствующую классу обучения ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте мэра Москвы mos.ru запустили новую онлайн-услугу записи ребенка в группу продленного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных услуг Москвы.

Теперь родители могут заполнить на сайте интерактивную форму и выбрать одну из групп, соответствующую классу обучения ребенка. Если групп, открытых для записи, сейчас нет, тогда пользователь может оставить заявку. Как только в какую-то из групп запись будет открыта, ему придет уведомление. В течение пяти рабочих дней после того, как заявка будет зарегистрирована системой, в личном кабинетке появится приглашение в школу для заключения договора.

До появления услуги на mos.ru записать ребенка в группу продленного дня можно было только непосредственно в школе. Для этого нужно было подать заявление и заключить договор об оказании услуг.

Напомним, всего на mos.ru доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Самыми популярными услугами в разделе «Образование» являются «Электронный дневник» (более 144 млн. обращений за 2017 год) и «Проход и питание в школах» (более 11 млн. обращений за 2017 год).

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