2018-10-02T15:05:36+03:00
Московская жизнь

Участникам реновации одобрили более 80 заявок на докупку жилплощади

Желающие могут получить дополнительные метры или квартиру
Светлана ВОЛКОВА
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Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В столице продолжается расселение пятиэтажек по программе реновации. В Московский фонд реновации по данным на 1 октября поступили 94 заявления от горожан на покупку жилья большей площади или с большим количеством комнат. По 81 заявке приняты положительные решения. По остальным проводится проверка необходимых документов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

За докупкой метров обратились переселенцы из 16 старых домов, которые находятся в пяти округах Москвы - ВАО, ЗАО, СВАО, ЮЗАО и ЮАО. Еще в одной пятиэтажке на улице Константина Федина, 5 расселение завершилось, а сам дом уже снесен.

По словам Сергея Левкина, больше всего запросов на докупку дополнительных квадратных метров поступило от жильцов «стартовых» домов на проспекте Вернадского, улицах Судостроительная, 5-я Парковая и Летчика Бабушкина. Всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10 процентов.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Участниками программы стали более 1 миллиона москвичей, живущие в более чем 350 тысячах квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом. Городские власти утвердили 256 площадок для строительства «стартовых» домов на 3,8 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.

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