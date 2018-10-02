2018-10-02T15:05:02+03:00
Московская жизнь

Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера на роботе Да Винчи

Светлана ВОЛКОВА
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Хирурги больницы № 31 Департамента здравоохранения Москвы выполнили первую в России операцию Бегера - дуоденосохраняющую резекцию головки поджелудочной железы на роботизированном оборудовании Да Винчи. Обычно такое хирургическое вмешательство проводится без использования робота и применяется для лечения тяжелых, осложненных форм хронического панкреатита с осложнениями.

- Проведение такой операции с помощью робота - уникальный опыт для России, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Сегодня в московских клиниках более 70 % всех хирургических вмешательств проводится с помощью малоинвазивных технологий. Мы стараемся не только повышать доступность высокотехнологичной помощи, но и внедрять новые методы в российскую клиническую практику. Сегодня вся высокотехнологичная медицинская помощь оказывается москвичам в рамках ОМС.

Операция на роботе Да Винчи позволяет врачам в режиме реального времени получать увеличенную 3D-визуализацию оперируемой области и производить максимально точные хирургические манипуляции. «Преимуществом малоинвазивного вмешательства с использованием оборудования Да Винчи является отсутствие кровопотери, а также метод позволяет сократить и облегчить реабилитационный период пациента», - объяснили в Департаменте здравоохранения.

Пациент поступил в больницу № 31 с обострением хронического панкреатита. Во время компьютерной томографии и эндосонографии врачи увидели характерные изменения головки поджелудочной железы, в том числе множественные камни. Причиной патологических изменений стало длительное нарушение диеты. Консервативная терапия в течение года не принесла положительного эффекта, что и стало показанием к проведению операции Бегера (дуоденосохраняющей резекции головки поджелудочной железы). При этом удаляется только пораженная камнями головка поджелудочной железы. При альтернативном хирургическом вмешательстве в этой ситуации пришлось бы удалять пациенту три органа целиком - двенадцатиперстную кишку, головку поджелудочной железы, желчный пузырь и даже часть желчного протока, часть желудка и часть тонкой кишки.

По словам оперировавшего хирурга, заведующего первым хирургическим отделением больницы № 31 Игоря Андрейцева, оперативное вмешательство с помощью робота считается одним из наиболее радикальных в абдоминальной хирургии. Поэтому операция проводилась особо кропотливо в течение 5 часов. В результате пациент без осложнений перенес послеоперационный период и на шестые сутки был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Помощь пациенту оказали в рамках обязательного медицинского страхования.

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