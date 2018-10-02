2018-10-02T15:29:10+03:00
Московская жизнь

В Москве началась реставрация дома артистов Императорских Большого и Малого театров

В здании сначала проведут противоаварийные работы
Светлана ВОЛКОВА
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Сначала проведут тщательную расчистку здания и специальную антимикробную обработкуСначала проведут тщательную расчистку здания и специальную антимикробную обработку
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В центре Москвы на улице Остоженка специалисты начали реставрацию выявленного объекта культурного наследия XIX века «Жилой дом Н. В. Лаврова». Противоаварийные работы проводятся по проекту, предварительно согласованному в Мосгорнаследии.

- История этого владения начинается в первой половине XIX века, - рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - В доме часто менялись владельцы. Самыми известными были артисты Императорских театров. Сам дом является характерным образцом жилой ампирной застройки и формирует историческую застройку квартала. До начала противоаварийных работ здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Сейчас специалистам необходимо подготовить помещения, для того, чтобы реставраторы смогли беспрепятственно приступить к восстановлению исторического облика памятника.

Сначала проведут тщательную расчистку здания и специальную антимикробную обработку кирпичных и деревянных стен, устранят протечки кровли, усилят гидроизоляцию подземной части дома, монолитную железобетонную фундаментную плиту и возведут монолитные железобетонные стены жесткости в подземной части здания для укрепления конструкции. Все это позволит обезопасить пространство для работы реставраторов. Сейчас мастера заняты укреплением фундамента памятника.

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