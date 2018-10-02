2018-10-02T16:57:34+03:00
Москва

Работу поездов МЦК продлили в день матча ЦСКА - «Реал»

«Ласточки» будут курсировать до двух часов ночи
Юлия ЩЕРБАКОВА
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2 октября МЦК будет работать до 2 часов ночи2 октября МЦК будет работать до 2 часов ночиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 2 октября, Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до двух часов ночи. Режим работы кольца продлили в связи с футбольным состязанием ЦСКА - «Реал», которое состоится в спорткомплексе «Лужники».

Отмечается, что с 21:00 2 октября до двух часов ночи 3 октября «Ласточки» будут курсировать каждые 10 минут. Таким образом, благодаря работе МКЦ футбольные болельщики получат возможность вернуться после игры домой на общественном транспорте, а не заказывать такси, пишет ФАН.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами Испании и России состоится на Большой спортивной арене «Лужники». В связи с этим в районе спорткомлекса будет перекрыто движение транспорта. Так, начиная с 21:40 проехать нельзя будет по улице Доватора, 3-й Фрунзенской улице, улице Ефремова, передает сетевое издание m24.ru.

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