2018-10-03T11:24:50+03:00
Московская жизнь

В стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновации

Вопросы москвичей принимает Единый контактный центр
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновацииВ стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Желающих стать участниками реновации в Москве с каждым месяцем все больше. С начала этого года в Единый контактный центр стройкомплекса столицы поступило 30 обращений жителей о включении очередных домов в программу реновации. Всего за 2018 год контактный центр обработал 11 446 обращений.

- Москвичи обращаются в Единый центр по телефону, через портал stroi.mos.ru и сервис «Кабинет застройщика», а также по электронной почте, - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Среди вопросов - оформление проектной и разрешительной документации, сроки строительства городских объектов, справочная информация о работе городских ведомств.

По его словам, не меньше трети от общего количества запросов касаются программы реновации. Горожане чаще всего спрашивают о сроках переселения (1371 обращение), о докупке дополнительных квадратных метров по реновации (331 обращение), расширении списка «стартовых» домов (254 обращения). «С вопросами о том, как включить новый дом в программу, обратились 30 жителей, двух заявителей интересовало, как выйти из нее», - добавил Сергей Левкин.

Напомним, жители дома, включенного в программу реновации, вправе в любое время, но до дня заключения первого договора, выйти из нее. Решение принимается на общем собрании собственников более 1/3 голосов от общего числа собственников помещений в жилом доме. «Вхождение в программу реновации дополнительных домов невозможно», - отметил глава департамента.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

НА ЗАМЕТКУ

Единый контактный центр стройкомплекса Москвы - справочно-консультационная служба, рассматривающая обращения по вопросам прохождения процедур в строительстве, оформления разрешительной документации, выполнения программы реновации, строительству метро, дорог рядом с домом.

База данных контакт-центра делится на пять крупных разделов - реновация, административные процедуры в строительстве, электронные сервисы, справочная информация об органах исполнительной власти стройкомплекса, общие вопросы, затрагивающие градостроительную деятельность.

Обратиться в Единый контактный центр стройкомплекса Москвы можно:

- по телефону 8 (499) 401-01-01. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в будни;

- письменно на адрес электронной почты - help@str.mos.ru;

- через электронную форму https://stroi.mos.ru/goriachiie-linii.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из главного здания МГУ эвакуировали около тысячи человек
Старый московский почтамт признали объектом культурного наследия
Два человека погибли при столкновении трех грузовиков в Подмосковье
В московском метро на 70% сократится количество рекламы
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником
Врачи Морозовской больницы принимают пациентов в столичных поликлиниках
Синоптики прогнозирует выпадение 20% месячной нормы осадков
В Москве осталось около 9 процентов неприватизированных квартир
В Подольске во время занятий загорелась школа
Работу поездов МЦК продлили в день матча ЦСКА - «Реал»
В Москве началась реставрация дома артистов Императорских Большого и Малого театров
Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера на роботе Да Винчи
Участникам реновации одобрили более 80 заявок на докупку жилплощади
Москвичи могут записать детей в группу продленного дня через интернет
В Подмосковье автомобиль столкнулся с маршруткой
Пятилетняя девочка умерла в Москве от простуды
Новые полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы
В Москве во время матча футбольной Лиги Чемпионов ЦСКА - Реал во вторник перекроют дороги
В Подмосковье после аварии госпитализировали женщину
В Москве может появиться памятник Азнавуру
В транспортном узле «Калужская» откроют переход на Большую кольцевую линию метро
В Подмосковье ограбили коттедж бизнесмена-киношника - вынесли из дома больше 500 тысяч рублей
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Машина "скорой помощи" сбила пешехода в Москве