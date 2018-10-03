СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-03T11:24:50+03:00

В стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Желающих стать участниками реновации в Москве с каждым месяцем все больше. С начала этого года в Единый контактный центр стройкомплекса столицы поступило 30 обращений жителей о включении очередных домов в программу реновации. Всего за 2018 год контактный центр обработал 11 446 обращений.

- Москвичи обращаются в Единый центр по телефону, через портал stroi.mos.ru и сервис «Кабинет застройщика», а также по электронной почте, - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Среди вопросов - оформление проектной и разрешительной документации, сроки строительства городских объектов, справочная информация о работе городских ведомств.

По его словам, не меньше трети от общего количества запросов касаются программы реновации. Горожане чаще всего спрашивают о сроках переселения (1371 обращение), о докупке дополнительных квадратных метров по реновации (331 обращение), расширении списка «стартовых» домов (254 обращения). «С вопросами о том, как включить новый дом в программу, обратились 30 жителей, двух заявителей интересовало, как выйти из нее», - добавил Сергей Левкин.

Напомним, жители дома, включенного в программу реновации, вправе в любое время, но до дня заключения первого договора, выйти из нее. Решение принимается на общем собрании собственников более 1/3 голосов от общего числа собственников помещений в жилом доме. «Вхождение в программу реновации дополнительных домов невозможно», - отметил глава департамента.

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НА ЗАМЕТКУ

Единый контактный центр стройкомплекса Москвы - справочно-консультационная служба, рассматривающая обращения по вопросам прохождения процедур в строительстве, оформления разрешительной документации, выполнения программы реновации, строительству метро, дорог рядом с домом.

База данных контакт-центра делится на пять крупных разделов - реновация, административные процедуры в строительстве, электронные сервисы, справочная информация об органах исполнительной власти стройкомплекса, общие вопросы, затрагивающие градостроительную деятельность.

Обратиться в Единый контактный центр стройкомплекса Москвы можно:

- по телефону 8 (499) 401-01-01. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в будни;

- письменно на адрес электронной почты - help@str.mos.ru;

- через электронную форму https://stroi.mos.ru/goriachiie-linii.