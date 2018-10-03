Синоптики прогнозирует выпадение 20% месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-03T11:23:10+03:00

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Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Москве. По данным специалистов, в среду, 3 октября, в городе выпадет примерно 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Как объяснили синоптики, из-за влияния надвигающегося североатлантического циклона показания барометров продолжат падать. Это приводит к тому, что в небе образуются густые облака, продолжаются обложные дожди и усиливается ветер.

Отмечается, что температура воздуха в городе в среду прогреется до 11-13 градусов, в области днем будет 9-14 градусов по Цельсию, передает сетевое издание m24.ru.

Кроме того в Москве ожидается холодный ветер, он будет дуть со скоростью 9 метров в секунду.

Добавим, что климатическая норма для октября составляет 5,6 градусов тепла, передает «Федеральное агентство новостей».