В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-03T13:22:39+03:00

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В субботу, 6 октября, в Екатерининском парке в центре столицы москвичи смогут попробовать свежевыжатые соки, варенья, соус наршараб и множество других угощений из граната. На празднике «Гранат» на главной и малой сценах зрители увидят выступления вокальных и танцевальных коллективов, представляющих национальную азербайджанскую культуру. В концерте участвуют заслуженный деятель культуры Азербайджана Борис Шварцман, лауреат конкурсов «Голос Азербайджана» и «АзериСтар» Улькар Шахбазова, победитель конкурса «Золотой ключ», лауреат конкурса «Бакинская Осень» Кямран Адуллазаде, исполнительница детских песен Роксана Расулова, танцевальный ансамбль «Карабах». Ведущий - руководитель азербайджанского КВН Эшкин Ширинов.

- Приглашаем всех москвичей на праздник «Гранат», - сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - Уверен, что знакомство с самобытной культурой азербайджанского народа никого не оставит равнодушным.

Желающим предложат попробовать гранат, а также многочисленные соусы, десерты, приправы, напитки, в которых он является основным ингредиентом. Шеф-повара расскажут, как быстро очистить гранат и замариновать мясо в гранатовом соке для приготовления аппетитного шашлыка, а также о том, как побаловать сладкоежек изысканным десертом - гранатом в карамели.

В шести шатрах зоны барбекю можно будет полакомиться национальными азербайджанскими, казахскими, узбекскими, иранскими, турецкими, арабскими, таджикскими блюдами - пловом, кутабами, джыз-бызом, шашлыком, хамсой. В программе - уроки живописи, фотографии, восточных танцев, выступления циркачей и фокусников, конный выход и катание на лошадях, турнир национальных команд по мини-футболу и встреча с современными азербайджанскими писателями. На детской площадке пройдут мастер-классы, интерактивные игры, викторины, конкурсы рисования и раскрашивания.

На праздник придут представители национальных диаспор в Москве - «Лига арабских государств», Российско-туркменский дом, Пакистанское общество в России, Российская организация культурных связей с Ираном «Персия», Национально-культурные автономии азербайджанцев, казахов, таджиков, узбеков Москвы.

Праздник граната (азерб. Nar bayram ) - праздник, который ежегодно отмечается в Азербайджане в дни сбора граната. Испокон веков этот является источником дохода местных жителей. Азербайджан - единственная страна, где растут все сорта граната, здесь его называют королем фруктов. С 2017 года праздник отмечают и в Москве. Он проводится Национально-культурной автономией азербайджанцев при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Когда: 6 октября, 11.00 - 20.00.

Где: Екатерининский парк (Большая Екатерининская улица, дом 27).

Вход свободный.

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