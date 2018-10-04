Столичные врачи провели 1,6 миллиона приемов пациентов с несколькими хроническими болезнями

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-04T14:35:19+03:00

Прикрепиться к специальному участку могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет с тремя и более хроническими заболеваниями Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Во всех московских поликлиниках работают специальные врачи, которые ведут прием пациентов с тремя и более хроническими болезнями. Это, например, такие заболевания как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек и другие. Этим пациентам требуется больше внимания со стороны врача, чтобы обсудить лечение нескольких хронических болезней. Поэтому время первичного приема для них увеличено и составляет не менее 40 минут.

Всего в программе участвуют более 400 врачей и более 400 сотрудников среднего медицинского персонала городских поликлиник. За врачом специального участка закреплено, как правило, не более 500 человек.

- За время работы программы врачи провели уже более 1,6 миллиона приемов, а за год количество москвичей старшего возраста, которые присоединились к программе, удвоилось, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - При этом среди пациентов больше всего женщин - их более 70 процентов.

Напомним, прикрепиться к специальному участку могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет с тремя и более хроническими заболеваниями. Для этого пациенту нужно самостоятельно обратиться к своему участковому врачу. Кроме того, сами поликлиники на основании истории болезни пациента предлагают ему участвовать в программе. Медики, ведущие таких пациентов, получают ежемесячные выплаты - гранты правительства Москвы. Врачам выделяют 20 тысяч рублей, а среднему медицинскому персоналу - 10 тысяч рублей.

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