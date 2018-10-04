В столице к торговому центру «Южные ворота» построят эстакаду

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-04T14:52:26+03:00

Строители приступили к монтажу опалубки для бетонирования пролетного строения эстакады Фото: Михаил ФРОЛОВ

На площадке уже началось возведение пролетного строения

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На пересечении с Бесединским шоссе завершается бетонирование опор эстакады через МКАД.

- Строители приступили к монтажу опалубки для бетонирования пролетного строения эстакады к торговому центру «Южные ворота», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Полностью работы по реконструкции многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе планируется завершить в октябре 2020 года.

Кроме этого, сейчас проводится демонтаж существующего съезда с МКАДа и переустройство инженерных коммуникаций. Напомним, по проекту планируется реконструкция 1,2 километра проезжей части МКАДа с устройством переходно-скоростных полос и реконструкция существующего путепровода через МКАД длиной 86,5 метра.

В планах - строительство направленной эстакады с внешней стороны МКАДа длиной 294,6 метра и эстакады к торговому центру «Южные ворота» длиной 203,4 метра, двух участков шумозащитных экранов, строительство направленных и боковых проездов длиной 4,5 километра, надземного пешеходного перехода длиной 69,8 метра, от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделить особое внимание строительству направленных левоповоротных эстакадных съездов на развязках, чтобы исключить пересечение транспортных потоков, сократить перепробеги машин и связанную с этим излишнюю загруженность дорог», - добавил Андрей Бочкарев.

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