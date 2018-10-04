2018-10-04T14:53:09+03:00
Происшествия

Подмосковные полицейские задержали серийных воров

Мужчины грабили жителей региона и угоняли квадроциклы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье полиция задержала серийных воровВ Подмосковье полиция задержала серийных воровФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые подозреваются в серии краж. По предварительным данным, воры похитили несколько дорогостоящих квардоциклов, а также банковские карты и гаджеты.

Поймать мужчин удалось после кражи квадроцикла из частного гаража в Волоколамском районе.

«Злоумышленники, взломав ворота, незаконно проникли в хозяйственную постройку, расположенную в деревне Прозорово Волоколамского района, откуда похитили квадроцикл. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Стражам порядка удалось выйти на след воров. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 29 до 50 лет. При обыске у них были обнаружены 16 мобильных телефонов, семь пластиковых карт, два GPS навигатора и металлический лом, передает телеканал «360».

Кроме того установлена причастность задержанных еще к трем угонам. Двое преступников помещены под стражу, третий находится под домашним арестом. Каждому из них грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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