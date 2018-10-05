На востоке Москвы откроют спорткомплекс с бассейном

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-05T14:08:50+03:00

В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители

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В конце этого года на востоке столицы планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном с десятью дорожками для плавания. Здание разместится по адресу улица Николая Старостина, дом 8а.

- Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшее время в Москве планируется построить еще порядка 30 бассейнов как за счет городского бюджета, так и за счет инвесторов - это университетские бассейны, школьные, спортивные бассейны, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новый ФОК на улице Николая Старостина рассчитан на учебно-тренировочные и физкультурные занятия по плаванию и занятия на силовых тренажерах. В здании можно будет проводить районные соревнования по плаванию без зрителей.

«Сейчас в спорткомплексе завершилось устройство монолитного каркаса, кровельные работы и остекление. Здесь также завершаются фасадные работы, продолжается переустройство инженерных коммуникаций», - добавил Андрей Бочкарев.

Больше половины здания спорткомплекса займет трехсветный зал бассейна с чашей 50 на 25 метров и обходными дорожками вокруг нее. Глубина чаши бассейна - от 1,8 до 2,3 метра. Максимально в бассейне смогут плавать 120 человек в смену. Для инвалидов в чашу бассейна спустили отдельную пологую лестницу, а также поставили специальный подъемник с грузоподъемностью 140 килограммов.

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