В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Сотрудники аптеки и посетители не пострадали
Фармацевт и посетители аптеки не пострадалиФото: Иван МАКЕЕВ
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Вечером пятницу, 5 октября, мужчина в черной маске устроил настоявший переполох в аптеке на улице Ивантеевской. Разбив стекло одной из витрин, он напал на женщину-фармацевта.
- Угрожая сотруднице аптеки неустановленным предметом, он потребовал открыть кассу. Всего было похищено 12 тысяч рублей, - сообщил «Комсомолке» оперативный дежурный УМВД РФ по Москве.
Забрав деньги, мужчина скрылся. Фармацевт и посетители аптеки не пострадали. По горячим следам задержать налетчика не удалось.Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.