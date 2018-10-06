В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
Пропажу крупной суммы денег из банкомата, расположенного на территории аптеки на улице Пролетарский проспект, обнаружили днем в пятницу, 5 октября. Оказалось, что накануне ночью в помещение проникли двое мужчин.
- Они подобрали ключи и, оказавшись внутри аптеки, вскрыли банкомат. Было похищено 4 миллиона 57 тысяч рублей. С места преступления они скрылись, - рассказал «Комсомолке» оперативный дежурный УМВД РФ по Москве.
Сейчас их ищет полиция. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, еще одно ограбление в аптеке произошло днем 5 октября. Налетчик в черной маске угрожая фармацевту забрал из кассы 12 тысяч рублей.
Свидетелей этих преступлений сотрудники полиции просят позвонить по телефонам 02 или 112. Конфиденциальность информации гарантирована.